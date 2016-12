Christian Ramos en planes del Emelec para la Copa Libertadores

Christian Ramos logró el importante paso al fútbol internacional por sus buenas actuaciones en la Selección Peruana. No obstante, la situación en Gimnasia y Esgrima de La Plata ya no es como la del principio y la ‘Sombra’ está evaluando ofertas, siendo la más importante la de Emelec de Ecuador.

Christian Lagrotta, representante de Christian Ramos, reveló a Radio Capital que el defensa de la Selección Peruana cuenta con chances de llegar al fútbol de Ecuador, en especial al Emelec que busca el reemplazo ideal de Gabriel Achilier, quien se fue al Monarcas Morelia de Raúl Ruidíaz.

“Faltan unos detalles para cerrar. La posibilidad existe y no es fácil la negociación pero todavía falta. No se puede confirmar hasta que no se firmen los papeles”, detalló el representante de Christian Ramos sobre la chance de ir al Emelec y jugar la Copa Libertadores.

Asimismo, el agente de Christian Ramos contó que llegó una oferta de Universitario de Deportes, pero que la prioridad del defensa de la Selección Peruana es continuar en el exterior el mayor tiempo posible.

De concretarse el pase de Christian Ramos hacia Emelec, el zaguero de la Selección Peruana sería rival del Melgar de Arequipa en el Grupo 3 de la Copa Libertadores 2017, además de tener que enfrentar a poderosos equipos de Sudamérica como River Plate e Independiente Medellín.

pinteres Christian Ramos fue uno de los héroes de la gran victoria de la Selección Peruana en Paraguay. (Foto: Getty Images)

Christian Ramos ante River Plate