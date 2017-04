Alexander Callens: la dura frase con la que se refirió a Ricardo Gareca

VIDEO. Alexander Callens es uno de los jugadores que está cumpliendo con su club para tener chances en la Selección Peruana. Sin embargo, el defensor del New York City reveló su incomodidad con su situación en la blanquirroja y reveló un detalle que no se sabía de su reunión con el técnico Ricardo Gareca.

“No me sorprende que no me llamen a la Selección Peruana. Está claro el estilo de juego que tiene (Ricardo) Gareca. La última vez que hablé con él fue cuando estaba en Numancia. Luego no tuve con él para nada”, reveló Alexander Callens en entrevista a Radio Ovación.

Asimismo, Alexander Callens indicó que cumple con el principal requisito que exige Ricardo Gareca para los posibles convocados a la Selección Peruana. El defensor del New York City aseguró que cuenta con continuidad y ritmo futbolístico desde mucho tiempo atrás.

“Yo cumplo mi trabajo. Trato de ser regular en todo el año. La seguidilla de fútbol la tengo desde hace 2 años”, señaló Alexander Callens, en clara alusión al requisito de Ricardo Gareca para ser convocado a la Selección Peruana.

Recordemos que Ricardo Gareca consideró que Alexander Callens estaba en una liga poco competitiva cuando estaba jugando en la Tercera División de España con la Real Sociedad B. Por ello buscó mejorar ello al ir al Numancia y al New York City, donde confesó que se siente muy contento al jugar junto con Andrea Pirlo y David Villa.