Roberto Mosquera dejó un mensaje claro a River Plate en la Copa Libertadores

Roberto Mosquera hace historia en la Copa Libertadores, al lograr que un equipo boliviano clasifique a los cuartos de final luego de eliminar a Atlético Mineiro. El técnico conversó con Ovación y declaró sobre su histórica participación en la máxima competición de clubes en Latinoamérica, señalando que no piensa por ahora campeonar, sino eliminar a River Plate.

“No pensamos en campeonar la Libertadores ni lo hemos conversado, primer tenemos que eliminar a River. Un objetivo tiene que tener dos medidas: ser alcanzable y determinado en el tiempo, y al comienzo esto no era alcanzable, hasta yo lo sé. ¿Qué hubiera pasado si cuando llegué hubiéramos planteado ser campeones de la Libertadores? No hemos pensando en esa posibilidad, lo que tenemos que hacer es ganarle a River acá para luego buscar un resultado allá”, dijo Roberto Mosquera.

“Aparte, no todo se reduce a ese último partido contra Mineiro, ya que acá debimos ganarle 3-0. A los críticos que saben más de fútbol que yo no les gustó la forma, pero acá no lesionamos a nadie ni fuimos como el Estudiantes del ’77, que salías con una pierna rota. Defendimos con inteligencia, fuimos un rival incómodo porque cerramos los espacios. Igual nos pudo meter 3 goles, pero logramos un buen resultado a pesar de que a la gente no le haya gustado la forma. Es muy fácil criticar desde afuera, ya que desde adentro se tiene que planificar las cosas”, agregó.

“No es fácil quitarle el chip a los jugadores del triunfalismo, pero tienen que entender que no se pueden quedar en esta etapa. Al llegar acá, tenemos que remar fuerte y llegar lo más lejos posible, nada que ‘hasta acá nomás’. Estamos jugando a mi gusto, pero como estamos en un país especial, el estilo parece que no termina de convencer a la gente”, acotó.

“Pero está bien, lo que he avanzado es gracias a lo que he aprendido en el fútbol peruano. No queremos ganar cómo sea, el que se acostumbra a ganar así probablemente termine en los últimos lugares de un torneo cuando empiece a perder. ¿Por qué estuve grabando antes del partido con Atlético Mineiro? Si tú tiras una bombarda, tienes que pagar una multa de 10 mil dólares. Y no sé cuántas bombardas tiraron en ese momento, me estallaba el corazón. Estaba filmando por eso, no por tener una prueba y luego pedir una sanción sino porque me llamó la atención”, añadió.

Jorge Wilstermann recibirá a River Plate en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Félix Capriles el próximo 14 de setiembre. En la vuelta irá al Monumental el 21 del mismo mes.