Roberto Mosquera analizó la victoria de Wilstermann en la Copa Libertadores

El entrenador Roberto Mosquera se pronunció tras la ajustada victoria de Wilstermann sobre Atlético Mineiro por los octavos de final -ida de la Copa Libertadores donde reconoció que el marcador no asegura nada.

“No es que Mineiro estuvo mal o impreciso, fuimos un rival incómodo. Por nuestro rendimiento merecíamos anotar un gol más, no es fácil someter a un equipo como Mineiro, que tiene figuras que todos reconocemos. Es un elenco muy peligroso y potente, con individualidades que te pueden ganar un partido. Los respetamos, y la mejor manera de hacerlo es poner la presión que le pusimos ahora. Estoy muy orgulloso de estos jugadores que no tienen complejo de inferioridad”.

Sobre las chances desperdiciadas, Roberto Mosquera sabe de las dificultades que tendrá en Brasil cuando se dispute el juego de vuelta y de lo de peligroso que podrá ser Atlético Mineiro.

“Sé del poderío que tiene este equipo. Si tenemos 3 posibilidades de gol que no metemos y me pongo a hacer chistes, nos van a empatar. Por mi experiencia, sé que si no metes 3 no vas a meter 4, por eso nos replegamos un poco. Tampoco es que nos defendimos mucho, aún así tuvimos posibilidades adelante”.

Cabe resaltar que Wilstermann tendrá que visitar al Atlético Mineiro el próximo 09 de agosto para el choque de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores.