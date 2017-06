Renato Tapia respondió a quienes cuestionan su falta de continuidad en el Feyenoord

El volante Renato Tapia habló de lo que ha sido su actuación con el Feyenoord en la última temporada del fútbol holandés, en la que si bien logró salir campeón, no tuvo mucha continuidad en el primer equipo.

“Me critican el hecho de no jugar, pero no se dan cuenta de todo lo que implica, salí campeón y aún así me critican”, señaló el volante peruano a Nex Sport.

Renato Tapia se mostró confiado en poder revertir su situación en el Feyenoord y así acallar las críticas hacia su persona. “Sé que hago las cosas bien, pero la gente a veces ve el lado malo de las cosas, sé que es algo que va a suceder siempre, pero estoy tranquilo y ahora pensando en volver a ganarme un puesto en el equipo. Todo depende de mí”, apuntó.

Por otro lado, reiteró que por su cabeza no pasa la idea de cambiar de equipo. “Estoy enfocado en el Feyenoord tengo contrato hasta el 2020, no estoy pensando otra cosa, si sale algo bienvenido sea, por ahora no he escuchado nada de parte de mi representante ni yo mismo”, señaló.