Reimond Manco: Zamora FC explica motivo de la salida del peruano

El futbolista peruano Reimond Manco nuevamente no pudo cuajar un rendimiento ideal fuera de nuestras fronteras y ahora decidió abandonar el club venezolano Zamora FC, luego de tres meses de haber firmado contrato.

Se especuló con una pelea en los vestuarios, con una mala relación con el entrenador, por su suplencia en algunos partidos y hasta por el duro presente del país llanero en el ámbito político y económico.

Pues bien, la verdad es que Manco admitió, según palabras del jefe de prensa del Zamora, Freddy Bautista, que no estaba al nivel del resto de sus compañeros y que decidía dar un paso al costado y regresar al Perú.

“El propio jugador comentó que no se sentía al mismo ritmo que sus compañeros en lo futbolístico. Manco demostró que no estaba en el nivel apto para el equipo, dijo que no se sentía cómodo y él mismo reconoció que ‘hay muchos jóvenes que están por encima de mí, prefiero dar un paso al costado’”, declaró Bautista en Radio Ovación.

“De ninguna manera el jugador fue sacado por actos de indisciplina ni nada. Fue muy disciplinado durante esos 3 meses que estuvo en Barinas”, agregó.

Reimond Manco ahora buscará opciones en el fútbol peruano, ya que el libro de traspasos continúa abierto.