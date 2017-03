Reimond Manco salió para explicar su salida del Zamora FC

Una vez más Reimond Manco fue noticia por hechos fuera de las canchas de fútbol, esta vez su repentina e inesperada salida del Zamora FC de Venezuela, generó más de un comentario sobre las razones que habrían llevado a su alejamiento de la escuadra llanera.

Y luego de que el propio *club Zamora *informara que los motivos pasaron por ‘el nivel’ del jugador, este salió al frente para dar su versión.

“Yo estoy tranquilo, siempre se van a especular cosas, la única verdad es que me voy porque me salió algo mejor para la estabilidad mía y de mi familia. No ha sido por bajo rendimiento ni por problemas con el entrenador, todo ha sido dentro de lo normal”, manifestó Reimond Manco a Radio Ovación.

“Esto es fútbol, me voy agradecido porque la directiva se portó bien en todo momento, me voy bien con el comando técnico, con los jugadores, me voy agradecidos con todos. Me voy a otro equipo y en los próximos días se van a enterar”, agregó el jugador nacional.

Reimond Manco se mantuvo solo tres meses en el Zamora FC, antes de eso estuvo dos temporadas en Alianza Lima, donde tampoco gozó de mucha continuidad.