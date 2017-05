¿Raúl Ruidíaz ya se convirtió en nuevo jugador de Cruz Azul? Esto dijo su representante

En los últimos días el nombre de Raúl Ruidíaz fue puesto en la nómina de posibles fichajes que realizaría Cruz Azul con la intención de reforzar su plantilla para la próxima temporada de la Liga MX. Sin embargo, la historia es otra por lo que contó su representante David Pezúa a Radio Ovación.

“La verdad me parece increíble. No sabía de dónde podía salir eso, pero ya lo sé. Yo estudio un curso en un instituto y salí un momento para sacar un pasaje a México. Cuando regresé, unos compañeros, me dijeron que había ido a hacer y les dije que había sacado un pasaje. Al toque me dijeron que seguro era para cerrar con Cruz Azul, y yo me reí, porque no tenía que dar mayores explicaciones”.

“Ellos de inmediato, sin malicia estoy seguro, han seguro mandado mensaje a algunos periodistas a los que conocen y de allí parte todo. Esos periodistas tienen un círculo de gente a su alrededor que ha reproducido la supuesta ‘noticia’”, agregó el manager de Raúl Ruidíaz.

David Pezúa reconoció que sí viajará a tierras aztecas con el objetivo de juntarse con algunos directivos del Monarcas pero no para conversar sobre el futuro de Raúl Ruidíaz.

“Lo único cierto es que voy a viajar a México, pero me voy a reunir con la gente de Monarcas por otro tema, no por Ruidíaz porque estoy viendo el tema de otro jugador. ¿Cómo se les ocurre que voy a cerrar con Cruz Azul, si el jugador ya es de Monarcas? Son ellos los que tendrían que transferirlo y yo solo ahí tendría que ver sueldo del jugador, ya nada más. No se olviden que el futbolista le pertenece ahora a Monarcas”.

Cabe resaltar que Raúl Ruidíaz terminó como bicampeón de goleo tras su excelente campaña con la camiseta del Morelia donde ya es considerado como un ídolo por sus hinchas.