Raúl Ruidíaz: sus mejores jugadas en el partido Morelia vs América por la Liga XM

Tal vez no fue su noche. Raúl Ruidíaz participó del partido Morelia vs América donde su equipo cayó por 2-0 y se continúa complicando con el descenso en la Liga MX. La ‘Pulga’ no estuvo muy fino y no contribuyó mucho a la hora de generar peligro en el arco rival.

Raúl Ruidíaz, que tuvo como socio a su compatriota Andy Polo, estuvo bien en el uno contra uno, pero en el último toque no fue determinante. Sin embargo, su entrenador Pablo Marini no pierde las esperanzas en el peruano porque ya demostró lo que puede dar en la temporada pasada.

Los goles del partido Morelia vs América llegaron a través de Cecilio Domínguez (69’) y Omar Álvarez (83’), quienes aprovecharon los errores defensivos del local para sentenciar el encuentro disputado en el estadio Morelos.

En la próxima jornada de la Liga MX, Raúl Ruidíaz y compañía tendrán que visitar el estadio Víctor Manuel Reyna para enfrentar al Jaguares de Chiapas.

