Agente de Raúl Ruidíaz dio adelantos sobre su futuro en México

Raúl Ruidíaz se encuentra en Lima continuando su recuperación de la lesión que lo alejó de la definición de la Liga MX con el Monarcas Morelia. Ante ello, en México siguen averiguando donde será su próximo club o si seguirá en el cuadro de Michoacán. Ante ello, buscaron hablar con su agente.

David Pezúa, representante de Raúl Ruidíaz, no quiso revelar si hubo un club interesado en los servicios del delantero de la Selección Peruana. No obstante, no negó que se haya dado el interés de algún club de la Liga MX o de otro país.

“Yo no he dicho que exista la posibilidad. De repente puede haber. Pero yo no he hablado con nadie. Nadie se ha comunicado conmigo. De repente hay la posibilidad, pero no lo han hecho. No se han comunicado”, declaró el agente de Raúl Ruidíaz a ESPN Digital.

Según especulan en México, la oferta más concreta que tiene Monarcas Morelia por Raúl Ruidíaz es la de Cruz Azul, que estaría dispuesto a pagar la cláusula de la ‘Pulga’ que está valorizada en 10 millones de dólares. Sin embargo, David Pezúa indicó que este lunes se sabrá la verdad sobre el futuro del delantero peruano.

“Eso estoy yendo a conversar con la gente de Monarcas. Creo que vamos a hablar el día lunes. Sí hay interés de otros equipos. No puedo decir (si de México o el extranjero) porque si no me van a estar atormentando”, aseguró el agente de Raúl Ruidíaz.

Por segunda vez consecutiva, Raúl Ruidíaz se convirtió en el ‘Campeón de Goleo’ (goleador del campeonato) en la Liga MX. La ‘Pulga’ no lleva ni un año en Monarcas Morelia y ya es pretendido por varios clubes importantes de México.

Gracias por su apoyo, nunca lo olvidaré ¡Daré todo de mi para recuperarme y seguir aportando al equipo!#VamosPorMás #ElGoleadorDeLaCalle pic.twitter.com/HL6NXOkQdS — Raúl Ruidíaz M. (@RaulRuidiazM) 12 de mayo de 2017

Raúl Ruidíaz en cuartos de Liga MX