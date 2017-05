Raúl Ruidíaz reveló su "fórmula" para triunfar en el Morelia

El peruano Raúl Ruidíaz, máximo goleador de los torneos Apertura 2016 y Clausura 2017 con el Morelia, dijo que vino al fútbol mexicano decidido a triunfar y con dedicación y trabajo lo ha conseguido.

La ‘Pulga’, de 26 años, llegó al Morelia, su actual equipo, hace un año y en dos torneos marcó veinte goles, once en el primero y nueve en el segundo.

“Estoy feliz y orgulloso conmigo mismo por todo lo logrado”, dijo Raúl Ruidíaz en declaraciones a su club.

“Desde que vine a México lo hice decidido y con las ganas de triunfar”, añadió el atacante del Morelia.

Entre esos logros del peruano está el gol que marcó en el último minuto en la última jornada del Clausura que garantizó la permanencia de su equipo en la Primera División y al mismo tiempo su entrada a la liguilla.

“A mí nadie me ha regalado nada, me dedico todos los días en el entrenamiento, me esfuerzo, me sacrifico mucho para poder estar en lo más alto y gracias a Dios la cosa fue así”, declaró Raúl Ruidíaz.

Los goles de Raúl Ruidíaz con el Morelia