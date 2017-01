Pedro Gallese: ¿qué dijo el portero sobre su futuro en los Tiburones de Veracruz?

¡Ya quiere volver! Con el objetivo de consolidarse en la portería de los Tiburones de Veracruz, el peruano Pedro Gallese brindó una pequeña entrevista al canal oficial del club donde afirmó que su lesión va evolucionando favorablemente y también dio unas pistas respecto a su futuro.

“Va todo bien con respecto a mi lesión. Ya estoy en la parte de fortalecimiento y esperemos que cuando regrese no me cueste. Voy evolucionando bien y solamente queda esperar”, declaró Pedro Gallese.

El guardameta de los Tiburones de Veracruz también reconoció que estuvo ejercitándose por su propio cuenta con la intención de acelerar su proceso de recuperación para unirse a la pretemporada del club.

“Yo he estado entrenando por mi propia cuenta. Me he mantenido bien físicamente para no perder lo de la pre-temporada. Mi titularidad es decisión del técnico, yo solamente pienso en recuperarme y en dar pelea por el puesto”, agregó Pedro Gallese, de 26 años.

Finalmente, el meta de los Tiburones de Veracruz reconoció que cada miembro del plantel se encuentra trabajando al máximo para alcanzar el objetivo de permanecer en Primera División de la Liga MX.

“Creo que los que han llegado han aportado lo suyo y los que estamos, estamos dando lo posible para que el ‘Tibu’ no se vaya”, sentenció el peruano Pedro Gallese.

Lo mejor de Pedro Gallese con la camiseta de los Tiburones de Veracruz