Pedro Aquino se pronuncia sobre su posible traspaso al América de México

El volante peruano Pedro Aquino, de las filas de Sporting Cristal, confirmó que tiene propuestas del fútbol mexicano, pero aclaró que ese tema lo está revisando su agente y que su anhelo es salir al extranjero para desarrollar su carrera.

Con 22 años, Pedro Aquino quiere dar el salto, pero también aseguró que está concentrado en Sporting Cristal y en ayudar a sacarlo del mal momento que atraviesa.

“Lo único que puedo decir es que estoy enfocado al 100% en el club al cual pertenezco, que es Cristal. Lo otro lo está viendo mi representante, por lo que ahorita no puedo decir algo concreto al respecto. Él me ha dicho que hay equipos mexicanos interesados en mí y si hay algo bueno, me va a avisar. Pero no descarto que pueda haber algo por allá”, declaró Aquino a RPP.

“Yo tengo contrato con Cristal hasta 2019, no sé muy bien del tema de México pero solo esperemos que todo salga de la mejor manera. Siento que es un buen momento para emigrar, como cualquier joven de mi edad, quiero salir ya de Perú para hacer mi carrera en el extranjero. Si me toca estar allá, daré todo de mí”, añadió.

“El momento que estamos viviendo es un poco complicado pero creo que mi compañeros se deben quedar tranquilos porque nunca hemos querido perder, siempre hemos salido con la mentalidad de sacar los tres puntos. Debemos quedarnos tranquilos porque dimos todo de nosotros y no dejamos ni una pelota por perdida. Les pediría a los hinchas que siempre nos estén apoyando en el día a día, así como ellos están tristes y adoloridos nosotros estamos peores, que somos los que jugamos”, finalizó Aquino.