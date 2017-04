Paulo Autuori recuerda a Claudio Pizarro con reveladoras palabras

Cuando llegó Paulo Autuori a la Selección Peruana, Claudio Pizarro la rompía en Alemania y estaba destinado a ser el conductor de la Blanquirroja hacia el Mundial de Alemania 2006; sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban.

El entrenador brasileño se hartó de las criticas, de los llamados que le hizo el Congreso de la República y se marchó.

¿Cómo le fue a Perú? Quedó fuera del Mundial con Freddy Ternero en el banquillo y un resistido Claudio Pizarro por parte de los hinchas, que nunca más lo vieron con buenos ojos.

El tiempo ha pasado y Paulo Autuori aún recuerda con gratitud a Claudio Pizarro. Este martes, en una entrevista con radio Capital, habló de su jugo con la Selección Peruana y lamentó que no sea valorado.

“Claudio Pizarro no es valorado en Perú, a pesar de ser un gran jugador. Con todo el tiempo que ha pasado en Europa, se tiene que valorarlo por todas las cosas que tiene. Lo que pasa es que él no va a funcionar bien si el equipo no funciona bien, tal como sucede en la Selección”, contó Paulo Autuori.

“Si el equipo funciona, él puede meter muchos goles ya que es un grandísimo futbolista; es difícil cuando un jugador piensa que toda la responsabilidad recae en sus hombros. Él es un ejemplo de profesional, no solo dentro de la cancha, sino también afuera de ella”, puntualizó.