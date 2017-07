Paolo Hurtado cerró su futuro con este conocido club de Portugal

Paolo Hurtado despertó interés de varios clubes tras su buena temporada en el Vitoria Guimaraes. Fue tan buen el desempeño del ‘Caballito’ en Portugal que le valió su regreso a la Selección Peruana en las Eliminatorias Rusia 2018. Ante ello, el Reading de Inglaterra decidió el futuro profesional del volante nacional.

El Reading, dueño de su carta pase, finalmente reveló lo que hará con Paolo Hurtado para la próxima temporada. En lugar de optar por contar con el ‘Caballito’ en su plantel, el cuadro inglés decidió cerrar el traspaso definitivo al Vitoria Guimaraes.

“Paolo Hurtado se unió a los ‘Royals’ desde el Pacos de Ferreira hace 2 años y realizó 5 apariciones oficiales en partidos de la Championship (Segunda División de Inglaterra) antes de ser prestado a la liga de Portugal en enero del 2016”, comunicó el Reading a través de su página web oficial.

El comunicado del Reading cerró con las felicitaciones a Paolo Hurtado por su fichaje al Vitoria Guimaraes y le deseó la mejor de las suertes en su próximo objetivo.

A su turno, Paolo Hurtado se mostró contento por su regreso al Vitoria Guimaraes de forma definitivo. “Muy feliz de volver a vestir esta camiseta. Agradecido con el Vitoria por seguir confiando en mi”, indicó el ‘Caballito’ en su cuenta de Instagram tras cerrar su pase definitivo al club de Portugal.

CONFIRMED | Winger @phurtado0712 has completed a permanent move away from the Madejski, joining @VitoriaSC1922 – https://t.co/D5CpUiJjio pic.twitter.com/QQGGKhCENu