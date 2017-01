Paolo Guerrero recibió el Año Nuevo y su cumpleaños con Jefferson Farfán

Este domingo 1 de enero Paolo Guerrero además de celebrar el Año Nuevo, festeja su cumpleaños número 33. Y uno de sus mejores amigos estuvo junto a él: Jefferson Farfán.

Ambos jugadores compartieron en la noche del 31 y madrugada de 1 junto a sus seres queridos.

En su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán le mandó un emotivo saludo a Paolo Guerrero y colocó una imagen de ambos.

“Feliz año 2017 a todos. Súper feliz de pasar el año al lado de mi hermano del alma. Feliz cumpleaños hermano te mereces todo lo mejor”, escribió la ‘Foquita’.

El ‘Depredador’ también subió una fotografía con un post de agradecimiento.

“Gracias a todos los que se acordaron y los que me mandaron vibras por mi cumpleaños, quiero agradecer de todo corazón por qué cumplir un año más de vida no es todos los días. Estoy agradecido a Dios por la salud que me da y por qué siempre está a mi lado cuidándome. A mis papas por qué siempre están conmigo apoyándome”, se lee en la publicación de Paolo Guerrero.

En esta nota te dejamos una galería fotográfica con los mensajes de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, así que no te la pierdas.