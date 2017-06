¿Luis Advíncula puso en duda su pase al Lobos BUAP?

Pese a que el mismo club Lobos BUAP anunció a Luis Advíncula como su flamante contratación, el lateral peruano dijo no saber nada de su transferencia al equipo recién ascendido a la Liga MX.

“Aún no he hablado con mi club ni empresario, no sé nada sobre mi pase a Lobos BUAP y conmigo no ha hablado nadie”, señaló el también seleccionado nacional a RPP Noticias.

Luis Advíncula confesó no haber terminado del todo feliz el torneo mexicano con el Tigres. “¿Si me siento con bronca por no jugar la segunda final contra Chivas? Sí, pero uno tiene que ser profesional y acatar las órdenes del entrenador”, indicó.

Por lo pronto, el defensa nacional trabaja para retomar su mejor forma futbolística. “Me siento bien en lo personal, espero de a pocos encontrar mi mejor nivel”, manifestó nuestro compatriota.