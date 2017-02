Luis Advíncula protagoniza memes mexicanos tras su presentación en Tigres

Este jueves por la tarde Luis Advíncula fue presentado con Tigres en el estadio Universitario junto al chileno Eduardo Vargas, último refuerzo del actual campeón mexicano.

El lateral peruano llega al fútbol de México con grandes expectativas tras haber destacado en el Newell’s Old Boys.

Pero como no podía ser de otra forma, en redes sociales diferentes cuentas de Facebook y Twitter le hicieron varios memes no solo a Luis Advíncula, sino también a Eduardo Vargas y Tigres por su gran inversión en refuerzos. En esta nota te dejamos una galería fotográfica con ellos, así que no te los pierdas.