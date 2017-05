Jefferson Farfán y las malas noticias con el Lokomotiv Moscú

El delantero peruano Jefferson Farfán ha vivido unos días terribles en Rusia y la coronación del pésimo momento ha venido desde Lima con la noticia que no ha sido considerado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

Pero, ¿por qué está de malas Jefferson Farfán en Rusia? El 8 de mayo, la ‘Foquita’ apareció como titular en el partido de la Premier League rusa ante el Anzhi Makhachkala, pero tras el descanso se quedó en la banca. El partido terminó 0-0.

Tras ello, el peruano no ha vuelto a jugar. Es más, y es lo peor, Farfán no ha aparecido en lista en los dos partidos posteriores. El club Lokomotiv Moscú no anunció una lesión de nuestro compatriota, así que ello de habría debido a una decisión de su entrenador, Yury Semin.

Lo cierto, es que el exdelantero de Alianza Lima, del PSV y del Schalke 04 ha perdido continuidad valiosa en estos días y por ello, Ricardo Gareca optó por no darle una nueva oportunidad en la Selección Peruana que se alista para enfrentar a Paraguay y Jamaica, en Arequipa (8 de junio a las 19:30 horas) y Trujillo (12 de junio a las 16:00 horas), respectivamente.