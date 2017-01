Jefferson Farfán lidera ránking de jugadores libres más caros

Jefferson Farfán sigue sin encontrar equipo. Luego de asegurar que aún no volverá a Alianza Lima, se preveía que el volante peruano de a conocer pronto su nuevo equipo; sin embargo, no ha habido alguna novedad.

Eso sí, el ex 10 de la Selección Peruana no tiene un mal prestigio y le alcanza para ser el jugador libre mejor cotizado, así lo hizo saber el portal Marketingregistrado.com, que elaboró un listado con los cinco futbolistas más caros en el mercado que no tienen equipo.

En esta nota te dejamos una galería fotográfica con todos ellos para que los conozcas.