Jefferson Farfán: la impensada pregunta que recibió a su llegada al aeropuerto

El último martes por la noche Jefferson Farfán arribó al país para tomarse unos días libres antes de volver a reincorporarse al Lokomotiv de Moscú, por lo que decenas de periodistas lo esperaron en el aeropuerto.

Y gran sorpresa causó en muchos que entre las preguntas de los reporteros, algunos preguntaron no solo por su actual vínculo con Yahaira Plasencia, sino también por Paolo Guerrero y Christian Meier

“¿Apoyando a Paolo es una indirecta […] para Christian Meier?”, se oyó preguntar a un periodista.

Jefferson Farfán solo atinó a responder las preguntas que tenías que ver con lo deportivo y se refirió a la última convocatoria del técnico Ricardo Gareca para los amistosos de Perú ante Paraguay y Jamaica.

“No he venido jugando y el técnico está en su derecho de no llamarme por eso. A quién no le gustaría estar, pero el técnico es el que decide”, dijo la ‘Foquita’.

Así fue la llegada de Jefferson Farfán a Lima. (Video: América)