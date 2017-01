Jefferson Farfán: Hernán Torres, entrenador de América de Cali, no lo quiere

Hace algunas horas surgió el rumor en algunos medios de que Jefferson Farfán podría seguir su carrera en el fútbol colombiano. Para ser más precisos, en el América de Cali.

Sin embargo, el entrenador del conjunto escarlata desmintió todo en conferencia de prensa y aseguró que nunca pidió a la Foquita ni mucho menos se le fue ofrecido por la dirigencia.

“Yo no he pedido a Jefferson Farfán ni lo he solicitado, ni el presidente ni ningún directivo me lo ha ofrecido. Hay un cupo que esperamos utilizarlo de la mejor manera posible; no sé si lo gastaré en un delantero, volante o defensa. Esperamos tomar la mejor decisión, por eso estamos dándonos tiempo. Los partidos que estamos jugando nos van a servir para aclarar las cosas en sentido”, declaró el técnico colombiano a la prensa colombiana.

“No sé de dónde salió la situación de Farfán, yo no tengo nada qué guardar. Lo que pienso y lo que sé lo digo, pero no sé de dónde salió ese nombre”, agregó el estratega del cuadro ‘cafetero’.

DATO:

Antes, otros equipos como el Gremio de Porto Alegre y el Independiente de Santa Fe negaron haber tenido acercamientos con Jefferson Farfán pese que también se decía que podría llegar a dichos equipos.