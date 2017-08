Jefferson Farfán habla de su futuro tras recibir llamado de la Selección Peruana

Jefferson Farfán ha regresado a su mejor nivel en Rusia. Si bien no jugó los últimos dos partidos del Lokomotiv por precaución, ha sido titular desde el arranque de la temporada, lo que le ha servido para ser nuevamente convocado a la Selección Peruana.

“El entrenador, el cuerpo técnico y mis compañeros del Lokomotiv Moscú han hecho una enorme contribución a mi regreso a la Selección Peruana. Estoy muy agradecido a todos ellos”, comentó el atacante peruano a la prensa rusa.

Cuando se le preguntó por cómo llegó al Lokomotiv y sobre cuánto tiempo permanecerá en el equipo, Jefferson Farfán aseguró que “si Dios quiere”, pasará “mucho tiempo aquí”.

“Las propuestas eran muchas, pero decidí por venir aquí. Este es mi nuevo reto, lo he aceptado. He sido muy bien recibido, así que ni siquiera pensar en moverme. Si Dios quiere, vamos a pasar mucho tiempo aquí, trataré de ser útil para el club al cien por cien”, indicó el exjugador de PSV y Schalke.

Respecto a su posición en el cuadro moscovita, Jefferson Farfán aseguró que no tiene mayores problemas en jugar como delantero, volante o lateral volante.

“Durante mi carrera he jugado en todas las posiciones excepto portero. Soy un profesional y con eso no tengo problemas. Estoy listo para jugar en ataque, en el centro o de defensa. Una vez más, soy un profesional, y con esto no tengo ningún problema”, puntualizó el ariete nacional.