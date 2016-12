Jean Deza sobre su carrera: "todavía sigo vivo y jugando"

Jean Deza brindó este viernes una larga entrevista en Depor en donde hizo un me culpa sobre todo lo que atravesó durante el tiempo que tiene como futbolista profesional y analizó un posible regreso a la Selección Peruana.

“Gracias a Dios, estoy tranquilo por Europa. Me siento relajado para seguir creciendo futbolísticamente. Al comienzo, fue difícil adaptarme al club. Siempre han pasado muchas situaciones en mi contra. Ahora, todo está bien y estoy demostrando por qué me contrataron”, declaró el mediocampista del Levski Sofía.

“Yo sé la calidad de jugador que soy. Mucha gente ha perdido la esperanza en mí. Bueno, yo todavía sigo vivo y jugando”, agregó el Jean Deza.

Cuando fue preguntado por los problemas extradeportivos que interrumpieron su crecimiento como futbolista, Jean Deza aseguró que si bien pasó por momentos malos, no son situaciones que volverán pasar.

“Tener mucha fama y dinero me perjudicó. No puse los pies sobre la tierra y me pasó factura. Con 19 años, jugar en una liga tan competitiva y jugar contra futbolista que jamás pensé, me desestabilizó. No escuché a nadie: a mis hermanos, a mi pareja de ese tiempo. Solo me importaba yo. Siempre que me acuerdo de todo esto y me pongo muy triste”, indicó el volante de 23 años.

“Mi prioridad es no estar en la Selección. Quiero consolidarme, primero, en mi equipo. Le puedo decir (a Ricardo Gareca) que voy a trabajar para estar allí, quiero estar y sé que puedo regresar a la Selección. No bajaré los brazos”, puntualizó Jean Deza.