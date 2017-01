Irven Ávila: directivo de LDU arremete contra él y pide que acepte multa

Hace algunos días Irven Ávila comentaba a la prensa que no quería volver a LDU de Quito, pues tenía unos problemas económicos con la dirigencia y le gustaría volver a Sporting Cristal.

“Estoy tratando de resolver mi futuro, tengo contrato aún allá por seis meses más, pero por un tema económico no me gustaría volver allá… Si por mí fuera, yo ya estaría en Cristal”, comentó el delantero peruano.

Sin embargo, Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de del equipo ecuatoriano desmintió tajantemente las declaraciones de Irven Ávila y lo acusó de “cobrar pese a no jugar”.

“El problema de Irven Ávila es que él prefiere cobrar a pesar de no jugar. Está al día en sus sueldos, faltan dos primas que ya tiene depositadas. El problema es que él es el único de los 33 jugadores que no quiere aceptar una multa del mes de noviembre porque su autocrítica no está”, contó el dirigente de LDU en Radio La Deportiva de Ecuador

“Ahora el problema es que sale en Perú diciendo que le deben todo, cosa que es absolutamente mentira, no vamos a tolerar. Hemos hablado con los dirigentes de Sporting Cristal, con quienes tenemos una excelente relación, y le hemos hecho ver esto porque ahí están los roles de pago. No puede ser que pasemos los roles de pago a la Federación todos los meses, excepto el Irven Ávila”, puntualizó Esteban Paz.