Irven Ávila confesó las razones por las que quiere dejar LDU y volver a Sporting Cristal

La estancia de Irven Ávila en el LDU de Quito no ha sido nada favorable para el delantero nacional, quien a la falta de continuidad en el primer equipo, le suma el incumplimiento en los pagos de la institución ecuatoriana. Estos factores han llevado a que el ‘Cholito’ se plantee su retorno a Sporting Cristal.

“Estoy tratando de resolver mi futuro, tengo contrato aún allá por seis meses más, pero por un tema económico no me gustaría volver allá, hablé con Cristal, con la Agremiación y la idea mía es no volver hasta que me paguen lo que me deben”, manifestó el atacante peruano a radio Ovación.

“No me gustaría volver, quisiera ir a otro lado. Si por mí fuera, yo ya estaría en Cristal, conversé con los dirigentes, si me dicen que me quede, yo no tendría problemas”, agregó Irven Ávila.

El ‘Cholito’ se refirió a lo que fue su actuación con el LDU de Quito. “Jugué 16 partidos, en dos no salí en lista. Solo hice un gol en el último partido. El equipo no lo pasa bien, y eso influye en que uno no termine de adaptarse, pero yo cumplí con lo que me pidieron. En Liga se equivocaron pensando que yo llegaba como salvador. Yo no soy salvador de nadie”, indicó.