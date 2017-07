El Feyernood de Renato Tapia, perdió 1-0 ante Friburgo en partido amistoso

Con el polifuncional futbolista peruano Renato Tapia durante todo el segundo tiempo, Feyenoord perdió por la mínima ante el Friburgo alemán en duelo amistoso.

En Austria, Feyenoord viene realizando su pretemporada para llegar en óptimas condiciones a la Supercopa de Holanda y a la Eredivisie. Hoy enfrentó al Friburgo de la Bundesliga, y el resultado fue favorable a los alemanes gracias al tanto de Niederlechner a los 17’.

En el segundo tiempo, ingresó nuestro compatriota, quien destacó en zona defensiva, sin embargo, el campeón de Holanda no pudo llegar al empate. El último duelo amistoso del Feyenoord será el sábado 29 de julio ante la Real Sociedad de España.

Fuente: Ovación

Ondanks het verlies tegen SC Freiburg konden deze supporters na afloop nog lachen. Thanks for the support! #FeyenoordinAustria pic.twitter.com/wSnw6DrNCF