Alexander Callens: sus mejores jugadas junto a Pirlo y Villa ante Emelec de Ramos

Mucho expectativa había en el debut de Alexander Callens. Patrick Vieira, técnico de New York City, lo llenó de elogios tras confirmarse su fichaje al cuadro de Pirlo y Villa. Además, el partido del exdefensa de Sport Boys, Numancia y Real Sociedad B fue ante un compatriota y colega de zaga como Christian Ramos, que defiende la camiseta del Emelec en esta temporada.

Alexander Callens completó 79 minutos con el New York City en el remodelado estadio George Capwell de Guayaquil y fue reemplazado por su compañero Shannon Gomez. La suerte no estuvo del lado de Christian Ramos porque tuvo que salir del once del Emelec por lesión a los 42’.

Esperemos que este sea un buen comienzo de Alexander Callens en el New York City para que sume continuidad y pueda jugar junto a Andrea Pirlo y David Villa. Ello podría ayudarlo a regresar a la Selección Peruana. En cambio para Christian Ramos se espera que su lesión no sea de consideración para que retorne pronto al cuadro titular del Emelec.

