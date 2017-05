Claudio Pizarro y su enorme gesto con Aldeas Infantiles que pretendió quede en el anonimato

Claudio Pizarro no podía meterse de lleno a sus vacaciones de final de temporada sin cumplir esta promesa a los niños de las Aldeas Infantiles SOS de San Juan de Lurigancho, a donde llegó junto a su esposa y su amigo y representante, Carlos Delgado.

El delantero peruano del Werder Bremen de Alemania no quería prensa, pero el área de imagen de las Aldeas SOS publicó las imágenes en su Facebook oficial y de inmediato miles de personas expresaron su satisfacción por conocer que Pizarro no es mezquino y no se olvida de las necesidades de miles de niños en nuestro país.

No se dieron detalles del apoyo o donación que brindó Pizarro a esta entidad, pero se asume fue generosa.