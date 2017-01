Claudio Pizarro a un paso de renovar su contrato con el Werder Bremen

Claudio Pizarro no ha tenido un buen primer semestre en la temporada 2016-2017 con el Werder Bremen. El delantero peruano no ha podido anotar ni un solo gol y para colmo de males se la ha pasado lesionado un buen tiempo.

Aún así, el ‘Bombardero’ es ídolo en el equipo del noroeste de Alemenia y los directivos del club estaría pensadno en renovarle su cintarto por una temporada más.

Así lo hizo sabes el gerente deportivo del equipo Frank Baumann, quien aseguró que todo dependerá del propio Claudio Pizarro.

“Tenemos que ver cómo va físicamente y si él quiere quedarse con nosotros. Claudio tiene que decir. Esto también se aplica también a Clemens [Fritz]. Tiempo de silencio para decidir. No hay marco de tiempo previsto”, declaró el vocero del Werder Bremen en una entrevista con el diario alemnán Bild.

Vale recordar que el Claudio Pizarro, de 38 años, señaló este jueves al mismo medio que la continuidad de su carrera dependerá de su rendimiento hasta el final de la temporada, es decir, a mitad del 2017.

EL atacante nacional llegó en 1999 a la Bundesliga y desde entonces se ha mantenido en el fútbol europeo. Esta temporada ha jugado solo 7 partidos sin anotar gol alguno. La temporada pasada marcó 14 veces con el Werder Bremen.

Claudio Pizarro sobre Alianza Lima

A finales del 2016, Claudio Pizarro dejó abierta en la misma entrevista la posibilidad de terminar su carrera en Alianza Lima. Y es que según dijo , el salir campeón del fútbol peruano es algo que lo seduce.

“Mientras pueda jugar al fútbol, todas las posibilidades van a estar abiertas. A mi me gustaría jugar en Alianza Lima porque no he salido campeón del fútbol peruano y sería importante en mi carrera. Es una posibilidad que no cierro para nada”, declaró el delantero peruano.

Eso sí, Claudio Pizarro aseguró que todavía tiene el físico para jugar en la Bundesliga, por lo que aún no ha decidido que sucederá con su futuro.

“El cuerpo me da pára jugar por aca. Además tengo a Lewandowski pisándome los talones con el tema del récord, así que seguiré por acá hasta que pueda y trataré de alargar la distancia. Ya cuando llegue el momento de tomar una decisión, evaluaré si regreso o no a Alianza Lima”, puntualizó entre risas el ‘Bombardero’.

El mejor gol de Claudio Pizarro desde su regreso al Bremen

Gol de Claudio Pizarro al Hannover. Temporada 2015-2016. (Video: YouTube)