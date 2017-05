Claudio Pizarro jugará una temporada más para volver a la Selección Peruana

La temporada 2016-2017 ha finalizado el último fin de semana en Europa con varios retiros de futbolistas reconocidos como Xavi Alonso, Philipp Lahm y Franceso Totti, entre otros. Pero hay uno que pese a que muchos rumores indicaban que sería su ultimo curso, ha decidido continuar: Claudio Pizarro.

El delantero peruano dialogó con Depor e indicó que jugará doce meses, aunque no sabe si seguirá o no en el Werder Bremen.

“Voy a jugar un año más. No sé si aquí o en otro lugar, pero seguiré. La prioridad la tiene Werder Bremen, obviamente. Este año no ha sido bueno proque no he podido controlar un nervio que me viene molestando hace mucho, pero cuando lo controlo todo va bien y he terminado bien”, expresó el Bombardero.

Eso sí, Claudio Pizarro aseguró que su decisión pasa sobretodo por volver a la Selección Peruana y demostrar que aún está vigente.

“Mi decisión de seguir pasa mucho por la Selección Peruana. Yo aún me siento parte de ella y la posibilidad de volver todavía está ahí. Aún tengo contacto con mis compañeros y obviamente sigo los partidos”, puntualizó Pizarro.

El último gol de Claudio Pizarro con Perú