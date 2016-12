Claudio Pizarro desea feliz Navidad a todos los hinchas desde Bremen

En la cuenta de Facebook del Werder Bremen se publicó un video este sábado 24 de diciembre en donde aparece Claudio Pizarro saludando a todos los hinchas por la Navidad.

“Queridos fans quiero desearle una feliz Navidad en compañía de la famiala, que la pases muy bien y los mejores deseos”, es el mensaje del delantero peruano pos fiestas.

Esta es la segunda temporada del Claudio Pizarro desde que salió del Bayern Munich. Y al igual que en la primera, no ha tenido mucha fortuna en el semestre incial, pues hasta ahora no ha podido marcar ni un solo gol en el curso 2016-2017.

Hace algunas semanas, Claudio Pizarro recibió un nuevo reconocimiento en Alemania. Las huellas de sus manos quedaron estampadas en el paseo de la fama de la ciudad de Bremen.

“Es un orgullo tremendo poder compartir con celebridades de la ciudad en este pasaje. Estoy muy contento por eso. La acogida que me dio el Bremen fue especial, esta ciudad es importante en mi vida”, dijo el ‘Bombardero’.

Claudio Pizarro sobre la Selección Peruana

Claudio Pizarro, alejado de la Selección Peruana en los últimos meses, habló en una entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP en los últimos días de noviembre sobre el trabajo que viene realizando la Blanquirroja.

“He visto que han tenido buenos partidos, lo chicos han hecho todo lo posible. Gareca viene haciendo un trabajo muy bueno en la Selección Peruana. Tuvimos un partido bueno contra Paraguay y ante Brasil nos faltó un poquito”, declaró el delantero peruano.

En otro momento, Claudio Pizarro indicó que considera que Ricardo Gareca debería seguir al mando de la Selección Peruana tras al Eliminatorias, y que incluso ese era la idea de la Federación Peruana de Fútbol.

“[Renovarle a Ricardo Gareca] es una decisión de la federación, pero el plan con el profesor no era este Mundial, sino el que viene. Ese era el plan con Gareca, planificar para el futuro y no para ahora”, comentó Claudio Pizarro.

“El profesor quiso preparar un equipo para este Mundial. Ha hecho un buen trabajo con los jóvenes y ellos han demostrado que están para la selcción. En algunos momentos falta peso, pero eso es normal cuando se trabaja con un equipo joven”, agregó.

Claudio Pizarro sobre Alianza Lima

Claudio Pizarro dejó abierta en la misma entrevista la posibilidad de terminar su carrera en Alianza Lima. Y es que según dijo , el salir campeón del fútbol peruano es algo que lo seduce.

“Mientras pueda jugar al fútbol, todas las posibilidades van a estar abiertas. A mi me gustaría jugar en Alianza Lima porque no he salido campeón del fútbol peruano y sería importante en mi carrera. Es una posibilidad que no cierro para nada”, declaró el delantero peruano.

Eso sí, Claudio Pizarro aseguró que todavía tiene el físico para jugar en la Bundesliga, por lo que aún no ha decidido que sucederá con su futuro.

“El cuerpo me da pára jugar por aca. Además tengo a Lewandowski pisándome los talones con el tema del récord, así que seguiré por acá hasta que pueda y trataré de alargar la distancia. Ya cuando llegue el momento de tomar una decisión, evaluaré si regreso o no a Alianza Lima”, puntualizó entre risas el ‘Bombardero’.