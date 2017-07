Claudio Pizarro dio inesperada respuesta sobre su regreso a Alianza Lima

Claudio Pizarro sigue despertando interés de varios clubes en Alemania tras concluir su tercera etapa en el Werder Bremen. El exdelantero del Bayern Munich manifestó su intención de jugar una temporada más al fútbol profesional y por ello fue consultado sobre la posibilidad de regresar a Alianza Lima.

En entrevista con FOX Sports, Claudio Pizarro descartó de plano regresar al fútbol peruano, como su posible retorno a Alianza Lima, por un tema familiar y de seguridad. El diálogo completo del ‘Bombardero’ con el periodista argentino Ezequiel Daray se revelará este sábado a las 8:30 am (Horario peruano).

Asimismo, Claudio Pizarro reveló detalles de lo que haría tras cerrar su etapa como futbolista profesional. El exdelantero del Werder Bremen confirmó que seguirá ligado al deporte, pero no se ve como director técnico, aunque abrió la posibilidad de seguir la filosofía de Pep Guardiola, su exentrenador en el Bayern Munich.

“Voy a estar relacionado al fútbol, eso de todas maneras. Pero no me gustaría ser director técnico, en general, por un tema de tiempo. Sé que si llego a ser técnico, voy a tener menos tiempo de lo que he tenido siendo jugador”, comentó Claudio Pizarro a FOX Sports.

Claudio Pizarro dijo que se volvería “maniático” si se vuelve DT. “Creo que sería un Guardiola, sí, analizaría mucho, estaría pendiente del rival, estaría pendiente de mis jugadores. Me meto mucho en lo que hago, por eso he dicho que no. Pero no cierro la posibilidad porque ya Pep en un momento me dijo ‘ya verás’, pero no creo”, aseguró el ‘Bombardero’.

