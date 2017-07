Claudio Pizarro comparó la disciplina alemana con la peruana

VIDEO. Claudio Pizarro brindó una extensa y divertida entrevista a la cadena internacional FOX Sports, donde reveló detalles inéditos sobre su extensa carrera en el fútbol europeo y, en especial, en Alemania. Ante ello, el ‘Bombardero’ realizó una comparación sobre la disciplina alemana con la peruana.

“La disciplina es típica alemana. Yo me he vuelto muy realizado. En Lima y en Latinoamérica, el tema de puntualidad es evidente. A mi me citan a una hora y ahí estoy. La disciplina la tengo por mi padre también”, declaró Claudio Pizarro a FOX Sports.

Con casi 2 décadas en Europa, Claudio Pizarro reconoce que su vida la ha hecho en Alemania, por lo que se ha adaptado al estilo de vida alemán y que para sus hijos les resultaría complicado venir a vivir en el Perú.

Asimismo, Claudio Pizarro buscó hacer una comparación de cómo se trabaja en Alemania en diversos aspectos y en el Perú. “Una gran diferencia entre el peruano y el alemán es la fisionomía. Los alemanes son gigantes. También la alimentación, la cultura, la disciplina, la organización, la formación y otras cosas”, aseveró el ‘Bombardero’.

No obstante, Claudio Pizarro indicó que en el Perú y Sudamérica hay grandes jugadores, pero que ello debe ser combinado con otros aspectos para ayudar mejorar el deporte en general.

“Necesitas alimentarte bien, trabajar físicamente, muchas cosas que van más allá de eso. Si no tienes disciplina, no llegarás a lograr nada. Si no estás preparado psicológicamente para trabajar bien, tu calidad no alcanza”, aseguró Claudio Pizarro.