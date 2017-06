Christian Ramos: su representante se refirió a una posible salida de Emelec

Cristian Lagrotta, representante de Christian Ramos, se manifestó, en el programa ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación, que en los últimos días se estuvo especulando sobre una posible salida de Emelec para recalar en el fútbol colombiano.

“Ramos está cómodo en Emelec, todos están contentos con él. El tema de los equipos colombianos es algo que puede suceder en este tipo de fechas. Yo me acabo de enterar hace poco que el nombre de Ramos está sonando en Colombia”.

A pesar que Lagrotta no quiso revelar los nombres de los clubes que tienen en la mira en Christian Ramos, señaló que toda operación tendría que darse con el visto bueno de Juan Aurich y Gimnasia de La Plata.

“Yo no digo los equipos hasta no tener nada en la mano, las operaciones muy delicadas, sobre todo en este caso que el 50 por ciento del pase pertenece a Juan Aurich y la otra mitad a Gimnasia. Y ahora está en un equipo grande de Ecuador que, si bien, luego de los partidos amistosos, no ha sido titular, está bien considerado en el equipo”.

“Por ahora no nos han llamado, ningún dirigente ni ningún equipo. Pero tampoco puedo decir que sea mentira, porque es la realidad y puede pasar en los próximos días”, agregó el manager del defensor de Emelec.

Cabe resaltar que Christian Ramos llegó a Emelec, procedente de Gimnasia y Esgrima la Plata, a principios de año luego de realizar una buena Copa América con la Selección Peruana donde llegó hasta los cuartos de final.