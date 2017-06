Christian Cueva no jugará ante Ponte Preta por peligro de dopaje

Sigue de malas Christian Cueva en el fútbol brasileño. Este domingo iba a jugar de titular ante el Ponte Preta por la cuarta jornada del Brasileirao, pero fue desconvocado a último momento.

Resulta que el volante peruano usó como recomendación de los médicos del Sao Paulo un aerosol para aliviar un dolor que tenía en el pie; sin embargo, este podría hacerlo dar positivo en el control antidopaje.

Así las cosas, Rogerio Ceni se vio obligado a dejarlo de lado y llamar de urgencia al volante Thomaz.

Marcelo Prado, periodista de Globo Esporte, dio más detalles de los sucedido con Christian Cueva.

Foi usado um spray no pé do jogador com substâncias que poderiam ser pegas no doping.