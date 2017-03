Gremio de Beto Da Silva presentó a Gastón Fernández como nuevo delantero

El Gremio de Porto Alegre, donde el peruano Beto Da Silva aún no ha podido debutar de forma oficial, presentó este martes al delantero argentino Gastón Fernández, exjugador de clubes como el Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile, además de Tigres y Monterrey de México, como su nuevo futbolista para las 2 próximas temporadas y como su principal refuerzo para la Copa Libertadores.

El argentino, conocido como “Gata Fernández”, se entrena con el club de la ciudad de Porto Alegre desde la semana pasada, pero su fichaje sólo pudo ser oficializado este martes por dificultades burocráticas.

El centrocampista, campeón de la Libertadores con el Estudiantes en 2009, tiene la misión de sustituir como el principal creativo del equipo a Douglas, dueño del ‘10’ del Gremio y que sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha que lo tendrá alejado de las canchas por lo menos hasta agosto.

“Es un orgullo estar aquí y formar parte de una institución tan grande. Tengo una camisa con un número muy significativo, pero que es de Douglas. Espero que él regrese rápido. Es un símbolo para el club y el jugador más importante del plantel”, afirmó el futbolista en una rueda de prensa en la sede del Gremio, club que disputa este año la Copa Libertadores.

El veterano centrocampista de 33 años aseguró que aún tiene “el fuego sagrado que tenía a los 20 años”, cuando comenzó su carrera.

“Mi característica es ser un jugador ofensivo, ser el vínculo entre los delanteros y los volantes. Me gusta estar siempre cerca de la portería y no me contento con el pase. Espero que puedan ver mi mejor versión en el Gremio”, afirmó.

Con un gol en el entrenamiento del lunes, Fernández ya fue incluido por el técnico del Gremio, el mundialista Renato Gaúcho, en el equipo titular que disputará el próximo partido en el campeonato regional del estado de Río Grande do Sul.

Pese a que el Gremio no dio detalles de la contratación, versiones de prensa indican que el club de Porto Alegre pagó 570.000 dólares por el 70 % de los derechos federativos del jugador, que rescindió su contrato con la Universidad de Chile por un conflicto interno.

La ‘Gata’ Fernández en Universidad de Chile

