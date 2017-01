Beto da Silva está mal asesorado, aseguran en Sporting Cristal

Beto da Silva está prácticamente a un paso de ser nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre pese a que recién fue ascendido al primer equipo del PSV. El delantero peruano jugaría la Copa Libertadores y podría tener mayor continuidad.

Sin embargo, en Sporting Cristal no creen que sea buena idea que da Silva se marche de Holanda e incluso aseguran que está mal asesorado.

En una entrevista con radio Ovación, el presidente de la Comisión de Fútbol de Sporting Cristal, Francisco Lombardi, lamentó la situación por la que atraviesa el goleador peruano

“Lo de Beto Da Silva es un claro ejemplo de cómo un jugador puede ser muy mal manejado por su representante. Tuvimos la posibilidad de renovar con él, sin embargo su representante decidió no hacerlo, él tuvo un gran potencial para mostrar en la Copa Libertadores del año pasado y no se dio, se fue al PSV y no tuvo la continuidad deseada, ahora se vuelve a ir a otro club”, declaró el dirigente del club rimense.

En otro momento, Francisco Lombardi comentó que Sporting Cristal invirtió en Beto da Silva y le terminó originando un perjuicio al club.

“Nosotros invertimos tanto tiempo en un jugador que finalmente se va y ocasiona un perjuicio al club. Se debería tomar como ejemplo para que los jóvenes del fútbol peruano no sientan la ansiedad por salir, los jugadores deben salir cuando tienen un nivel mínimo de consolidación”, puntualizó.