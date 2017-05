Andy Polo fue entrevistado por la Liga MX y habló de la Selección Peruana

El delantero peruano Andy Polo llegó hace poco al Monarcas Morelia de México y en este lapso de tiempo ha sabido ganarse un nombre en el futbol mexicano con el Monarcas Morelia, tanto que la revista digital de la Liga MX le realizó una entrevista.

En la nota, Andy Polo habla de la Selección Peruana, del objetivo mundialista, del trabajo de Ricardo Gareca y su importancia en la unión del equipo y de sus anhelos con el Monarcas Morelia que lucha por no perder la categoría.

“Representar a mí país es un reto muy grande y creo que todo jugador quiere representarlo siempre y llegar al objetivo que es llegar al Mundial. El ‘profe’ se la jugó por nosotros desde la Copa América Centenario y ya tiene una base de equipo, que está mostrando buen fútbol y haciéndole pelea a cualquiera, que hace años atrás no se daba. Lograr el objetivo que es Mundial, no estamos tan lejos e inspira mucho”, declaró Polo a la Revista Digital de la LIGA Bancomer MX.

Sobre su llegada al Monarcas Morelia, Polo confesó: “Cuando mandaron lo concreto, hablé con la familia, con Ruidíaz, quien me dijo que era un buen lugar para venir y que la gente es muy futbolera y te apoya mucho. Me he sentido bien, todos me han ayudado mucho para adaptarme al grupo”.

“Vine en una situación muy difícil porque estábamos en la última posición de la tabla, pero lo tomé como un gran reto y para crecer futbolísticamente. El equipo está muy comprometido con el objetivo y sabemos que lo vamos a lograr porque estamos muy unidos tanto jugadores, comando técnico y directivos”, agregó.