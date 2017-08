André Carrillo: esto opinan los hinchas del Watford tras conocer su fichaje

André Carrillo llegó cedido por una temporada al Watford procedente del Benfica, con una opción de compra al final de la presente temporada.

Con su llegada al Watford, Carrillo se reencuentra con el técnico portugués Marco Silva con el que coincidió en el Sporting de Portugal y juntos ganaron la Taça de Portugal en la temporada 2014/2015.

El peruano se incorpora al Las Abejas como cedido y el club inglés se guarda una opción de compra a final de la campaña 2017/2018 de la que no transcendió la cantidad, tal y como informó en su página web.

La bienvenida de los hinchas para la Culebra no se hicieron esperar. En esta nota te dejamos una galería fotográfica con algunos de sus mensajes en redes sociales.

| A warm welcome to @18andrecarrillo, who has signed for #watfordfc on a season-long loan from Benfica!



➡ https://t.co/7BfmR4h4Ra pic.twitter.com/7pIkJ9aIPJ