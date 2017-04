Alexander Sánchez afirmó que pudo llegar a una Liga europea importante

Desde Colombia, Alexander Sánchez brindó una entrevista a ‘Depor’ donde reveló pasajes de su vida donde sus decisiones no fueron las más correctas; sin embargo, lucha día a día para hacerse conocido en su equipo: Rionegro Águilas.

“Llegar lo más lejos posible en mi carrera. Yo vine al Rionegro con opción de compra y apunto a eso. Tengo contrato hasta diciembre, por eso estoy dando todo de mí para quedarme o ir a otro equipo importante. Luego, ya pensaré en retirarme en Alianza Lima, ya que es un equipo al que quiero mucho. Siempre paro pendiente del equipo y cómo le va en el campeonato”.

Alexander Sánchez contó que tuvo posibilidades a llegar a una liga importante del ‘Viejo Continente’, pero su inmadurez impidieron que diera el gran salto.

“Tuve la suficiente capacidad para llegar a una Liga europea importante, pero por mi mala cabeza no pude llegar ahí. Hay decisiones que he tomado en mi vida que no me sirvió para nada”.

Cabe resaltar que Alexander Sánchez se formó en las divisiones menores de Alianza Lima, club con el que debutó en Primera División ese mismo año logró la clasificación a la Copa Libertadores 2003.

Lo último de Alexander Sánchez