Con Alexander Callens: New York City ganó 2-0 el derbi al New York Red Bulls

VIDEO. Alexander Callens no descansa en su objetivo de volver a la Selección Peruana. Por ello, el defensa nacional busca destacar en el New York City de la Major League Soccer (MLS) y lo hizo de gran manera en la victoria 2-0 en el derbi de la ciudad ante el New York Red Bulls.

En el duelo por la fecha 17 de la Conferencia Este de la MLS, Alexander Callens jugó los 90 minutos y fue fundamental para que New York City mantuviera el arco en cero y se llevara la victoria en el derbi neoyorquino ante el New York Red Bulls.

Jack Harrison, a los 33 minutos, y Ben Sweat con un cabezazo a los 65’ sentenciaron el partido a favor del New York City, equipo donde Alexander Callens comparte equipo con el campeón del mundo con España David Villa.

El gol de Sweat, primero como profesional en la MLS, dejó sin capacidad de reacción a los New York Red Bulls, que la semana anterior habían eliminado al New York City en la Copa US Open. Una victoria de Alexander Callens con sabor a revancha.

La victoria permitió al New York City de Alexander Callens llegar a 30 puntos y tomar el tercer puesto de la clasificación de la Conferencia Este de la MLS, que lidera el Toronto FC con 35 unidades gracias a su triunfo del viernes por 2-0 sobre el New England Revolution.

De esta manera, Alexander Callens sigue trabajando duro en el New York City para tentar en el futuro próximo una nueva convocatoria en la Selección Peruana ¿Ricardo Gareca le dará una oportunidad?

Callens celebra victoria con David Villa