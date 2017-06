Gerente deportivo de Deportivo Cali confirmó interés por Alberto Rodríguez

En conversaciones con ‘RPP Noticias’, el gerente deportivo de Deportivo Cali de Colombia, Eduardo Franco, confirmó las intenciones de fichar a Alberto Rodríguez, defensor de Universitario, y que las conversaciones van “muy avanzadas”.

“Tenemos un interés marcado por Rodríguez, es un central de muchísima capacidad y gran recorrido. Le puede aportar mucho al equipo no solo dentro del campo, sino también como modelo a los jóvenes que se encuentran en su proceso de formación. En este punto, las negociaciones las está manejando el presidente, no sé cuál es el estado de la negociación. Sé que están avanzadas pero no puedo decir nada, la experiencia del fútbol me dice que mientras no hay nada firmado, no hay nada concreto”.

El directivo de Deportivo Cali también reconoció que realizaron un seguimiento previo al ‘Mudo’ desde sus participaciones con la crema hasta sus intervenciones con la Selección Peruana.

“Acá el tema de las contrataciones siempre obedece a un análisis previo muy exhaustivo, no de un momento sino de varios meses. Las decisiones vienen de la Comisión de Fútbol en conjunto con el comando técnico. Todas terminan siendo consensuadas, fruto del análisis hecho con algún tiempo de respaldo”, dijo Eduardo Franco.

“Le hemos pedido referencias a Mayer Candelo, pues en el proceso de evaluación de fichajes nos apoyamos en todas las opiniones posibles. Queremos que los jugadores que vengan de afuera sean buenas personas con un entorno familiar sólido, pues hay jóvenes fácilmente influenciables dentro del grupo”, agregó.

Cabe resaltar que Alberto Rodríguez llegó a Universitario de Deportes, procedente de Melgar.

Lo mejor de Alberto Rodríguez con Universitario