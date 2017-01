Alberto Rodríguez dejaría Universitario para llegar a Gremio de Porto Alegre

Cuando todo parecía indicar que Alberto Rodríguez no se movería de Universitario de Deportes y jugaría tanto el Descentralizado como la Copa Libertadores 2017; sin embargo, en las últimas horas parece que todo volvió a cambiar… de nuevo.

A mitad de semana el presidente de Racing de Avellaneda dijo que el zaguero peruano fue ofrecido a su equipo y este sábado en Brasil empezó a sonar el rumor de que el Gremio también estaría interesado en contar con sus servicios.

EL blog Soccer News Gremio lanzó la ‘bomba’ esta mañana y aseguró que el representante del Alberto Rodríguez ya estaría negociado su pase con el cuadro de Porto Alegre.

Otros cuentas dedicadas al Gremio de Porto Alegre y algunos periodistas también se sumaron a viralizar la noticia.

Grêmio negocia a contratação do zagueiro peruano Alberto Rodriguez, jogador do Universitário do Peru e da seleção. pic.twitter.com/xgTYicRyKV

Grêmio negocia com zagueiro da seleção Peruana. Alberto Rodriguez atua no Universitário do Peru. Joga do lado esquerdo.