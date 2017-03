Lluvias en Perú: Jerson Vásquez no asistió a entrenamientos y ayudó a damnificados en Chosica

Lo que se suponía iba a ser un día normal de entrenamientos para Jerson Vásquez, terminó por ser un calvario, ya que el futbolista de Universitario de Deportes vive en Chosica, una de las zonas más afectadas por las lluvias en Perú y los huaicos que caen en nuestra capital.

“Yo vivo pasando Chosica. El día de ayer (jueves) salí de mi casa a las 5 de la mañana rumbo al entrenamiento y habré avanzado más o menos 7 kilómetros. A la altura del Country Club El Bosque ya no se pudo avanzar. Tuve que darme la vuelta y ya me había comunicado con la gente de Universitario para decirles que no podía”, contó el lateral a RPP.

Jerson Vásquez aparece en una fotografía publicada por la página de Facebook Garra (U) Crema, en la que se observa ayudando en los trabajos de recuperación de una de las calles más golpeadas de Chosica.

“Yo pienso que se necesita agua. El tema de la limpieza y todas esas cosas, por lo que he visto, lo están haciendo, quizá con más rapidez que en otras ocasiones. Lo que sí está preocupando es que el puente que divide Chaclacayo con Chosica, que se le conoce como el puente Los Ángeles, está a punto de colapsar”, agregó el zurdo jugador de Universitario de Deportes.