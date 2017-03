Andrés Mendoza habló sobre comercial en el que es protagonista

Andrés Mendoza ha vuelto a ganar protagonismo y todo a raíz del último comercial en el que pide disculpas por el recordado gol que falló ante Ecuador en las Eliminatorias 2006.

“Yo quería disculparme con la gente, pero no sabía cómo. Por eso, cuando llegó la propuesta para tratar el tema en un comercial, me alegré”, contó el popular ‘Cóndor’ al diario Gestión.

“Había unas 20 personas en el equipo de grabación. Fue difícil porque este fue mi primer comercial y quería que la gente quedara contenta con el resultado. Y esto se vio así en la calle. Se reivindicó mi imagen”, agregó Andrés Mendoza.

El delantero nacional consideró que la crítica que recibió por aquel gol fallado fue excesiva. “Me quedé solo frente al arco. Quería asegurar la pelota con la zurda, pero dio un bote y no la agarré. Me sentí muy mal. No era mi intención fallarla. La gente dice ‘hasta yo podía hacerlo’, pero no es así, no fue fácil”, indicó.