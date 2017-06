William Chiroque: "Jorge Sampaoli me quiso en la Universidad de Chile"

El exseleccionado William Chiroque reveló que mantuvo comunicación con Jorge Sampaoli para jugar en la Universidad de Chile luego de la Copa América Argentina 2011, pero la dirigencia del Juan Aurich impidieron su salida del club.

“Después de la Copa América del 2011, con 33 años, me llegaron muchas ofertas. Se comunicaban directamente conmigo porque no tenía representante. Una de esas llamadas fue de Jorge Sampaoli, quien me quería en la Universidad de Chile. Conversamos, la U. de Chile hizo todo pero el presidente del Aurich se negó a venderme, frustró mi sueño. Después, conversé con Jorge, le expliqué mi situación y, evidentemente, entendió cómo se manejaban las cosas en Perú”.

Dejando de lado el tema de su posible llegada a la Universidad de Chile, el popular ‘Periquito’ reveló que se encuentra lesionado desde hace un buen tiempo y que no lo deja entrenar con normalidad.

“Ahorita estoy un poco complicado con una lesión en los gemelos de la pierna derecha, voy a ver hasta dónde puedo llegar. Ya tengo 2 años con esto pero lo raro es que me siento bien. No sé qué me está pasando, cada vez que corro, me rompo. Quiero seguir jugando pero, a los mejor, las piernas ya no me dan”.

Cabe resaltar que William Chiroque alcanzó la medalla de bronce con la Selección Peruana en la Copa América Argentina 2011 luego de vencer por 4-1 a Venezuela.