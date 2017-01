Vanna Predaglio te enseña tips para iniciar tu vida deportiva y no fracasar en el intento

Muchos peruanos queremos iniciar una vida deportiva, pero muchas veces nos topamos con una lesión o con un contratiempo que nos devuelve a la vida sedentaria. La reconocida personal training nacional Vanna Pedraglio charló con Perú.com y nos ofreció algunos tips para empezar a entrenar y no fracasar en el intento.

Hablar de Vanna Pedraglio es hablar de las ligas mayores. Ella no solo es una personal training local, sino internacional. Vanna entrena a varios deportistas de élite en el Perú y, además, trabaja con diversas empresas ligadas o no al deporte.

Sus estudios los realizó en el extranjero. Es bachiller en Biotecnologia en universidad de Barcelona, certificada en preparación física, musculación y culturismo en el Centro Europeo de Educación Física, Functional Training en el Institude of Human Performance de Miami, entrenamiento de fuerza a nivel competitivo en la University of Greenwich Londres y culminó un Master en Coaching Nutricional en el Institute for Integrative Nutrition. Casi nada.

En el video, Vanna te explica como llevar una vida deportiva saludable.

Vanna Pedraglio charló con Perú.com.