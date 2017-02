Universitario de Deportes y la Selección Peruana destacan en las portadas deportivas locales.

Universitario de Deportes vive un momento formidable. Dejando atrás los resultados irregulares obtenidos en su pretemporada, los dirigidos por Roberto Chale demostraron todo su potencial frente a Deportivo Capiatá por la fase previa de la Copa Libertadores.

No solo eso, los ‘cremas’ recibirán una jugosa cantidad de dinero por parte de la Conmebol si logra acceder a la segunda fase de la Libertadores. Asimismo, la administración también desembolsará lo que se recaude en la taquilla.

Y con el objetivo de seguir festejando, Universitario de Deportes quedó listo para enfrentar al Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo de Verano. El ‘Profe’ Chale alista algunas modificaciones para el duelo ante el ‘Rojo Matador’ porque tiene como prioridad la Copa Libertadores.

Este viernes se puso punto final al caso Nelson Cabrera, jugador de la ‘sele’ Boliviana que fue mal inscrito y jugó ante la Selección Peruana y Chile en los partidos de Eliminatorias que se jugaron en el 2016.

“La FIFA nunca investigó o actuó de oficio, sino por requerimiento y a instancia de las partes que demandaron sanciones que, finamente, las beneficiaron con puntos y goles a favor que nunca obtuvieron en la disputa deportiva”, fue la explicación de la federación boliviana.

Pero finalmente, la FIFA, mediante un comunicado en su página web, ratificó la sanción a Bolivia y mantuvo los puntos ganados en mesa por la Selección Peruana y Chile.

FIFA rejects appeals of Bolivia in relation to the fielding of an ineligible player: https://t.co/rSdMqHQJkg

FIFA