Sporting Cristal: su presidente Federico Cúneo justificó el porqué no traen refuerzos de calidad

El presidente de Sporting Cristal, Federico Cúneo, lamentó la campaña del cuadro bajopontino en la Copa Libertadores, en la que quedó último en su grupo con solo dos puntos y con una producción ofensiva de las más pobres del certamen continental y una de las defensas más batidas.

“Ha sido una faena lamentable. Lamento muchísimo esta campaña”, señaló el mandamás cervecero a Radio Exitosa.

Según explicó Federico Cúneo, el medio local no ayuda a que un club como Sporting Cristal se refuerce como es debido. “Hay un tema que no sé si el presupuesto resuelve. Supongamos que lo duplico, si traigo jugadores a este campeonato ¿Qué hago con esos jugadores durante el año? ¿Los someto a un campeonato que es un desastre y de poca competencia?”, señaló el directivo rimense.

Sin embargo, reconoció que se cometieron errores a la hora de las contrataciones. “Yo pensé que podían tener una mejor actuación, me equivoqué. Me debí reforzar un poco mejor y las pruebas están en los resultados. Los refuerzos pasan por el directorio, y yo he pasado por la comisión de fútbol así es que no estoy para lavarme las manos”, apuntó.